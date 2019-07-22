22 Temmuz 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

22 Temmuz 2019 Tarihli ve 30839 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/201)

–– Orman Genel Müdürlüğüne Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/202)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.