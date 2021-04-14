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22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Temmuz 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Temmuz 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 

01:00
Cuiaba Esporte - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:15
Arsenal Sarandi - Sporting Cristal
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Barcelona SC - Velez Sarsfield
Copa Libertadores
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV

01:15
Palmeiras - U. Catolica
Copa Libertadores
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

01:15
Real Potosi - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

02:30
Columbus Crew - Nashville
MLS
Bilyoner TV

02:30
Miami FC - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV

02:30
New York City - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV

02:30
Toronto - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV

03:00
Chicago Fire - DC United
MLS
Bilyoner TV

03:00
Cincinnati - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV

03:30
CSA - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Nautico - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Bragantino - Indep. Valle
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Libertad - Junior
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Kansas City - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV

03:30
Argentinos Juniors - River Plate
Copa Libertadores
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV

03:30
Flamengo - Df. Justicia
Copa Libertadores
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

03:30
Blooming - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

04:00
Colorado Rapids - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV

04:30
San Antonio - New Mexico
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Real Salt Lake - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV

05:30
Portland Timbers - Los Angeles
MLS
Bilyoner TV

10:30
Mısır - İspanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:00
Meksika - Fransa
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT Spor, EurosportIdman TV

11:00
Yeni Zelanda - Güney Kore
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

11:30
Fildişi Sahili - Suudi Arabistan
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

13:30
Arjantin - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:00
Japonya - Güney Afrika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:00
Honduras - Romanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok

14:30
Brezilya - Almanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT SporIdman TV

19:00
Trabzonspor - Bandırmaspor
Hazırlık Maçı
Trabzonspor Youtube

20:00
Helsingborg - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Petrocup - Sivasspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
TRT Spor

22:00
Vila Nova - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Benfica - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube

22:00
Guabira - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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