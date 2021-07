22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Temmuz 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.

01:00

Cuiaba Esporte - Atletico GO

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



01:15

Arsenal Sarandi - Sporting Cristal

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



01:15

Barcelona SC - Velez Sarsfield

Copa Libertadores

S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV



01:15

Palmeiras - U. Catolica

Copa Libertadores

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



01:15

Real Potosi - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



02:30

Columbus Crew - Nashville

MLS

Bilyoner TV



02:30

Miami FC - NE Revolution

MLS

Bilyoner TV



02:30

New York City - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV



02:30

Toronto - NY Red Bulls

MLS

Bilyoner TV



03:00

Chicago Fire - DC United

MLS

Bilyoner TV



03:00

Cincinnati - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV



03:30

CSA - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Nautico - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

Bragantino - Indep. Valle

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



03:30

Libertad - Junior

Copa Sudamericana

Bilyoner TV



03:30

Kansas City - SJ Earthquakes

MLS

Bilyoner TV



03:30

Argentinos Juniors - River Plate

Copa Libertadores

S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV



03:30

Flamengo - Df. Justicia

Copa Libertadores

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



03:30

Blooming - The Strongest

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



04:00

Colorado Rapids - FC Dallas

MLS

Bilyoner TV



04:30

San Antonio - New Mexico

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:00

Real Salt Lake - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV



05:30

Portland Timbers - Los Angeles

MLS

Bilyoner TV



10:30

Mısır - İspanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



11:00

Meksika - Fransa

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

TRT Spor, EurosportIdman TV



11:00

Yeni Zelanda - Güney Kore

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



11:30

Fildişi Sahili - Suudi Arabistan

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



13:30

Arjantin - Avustralya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:00

Japonya - Güney Afrika

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:00

Honduras - Romanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

Yayın Yok



14:30

Brezilya - Almanya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari

TRT SporIdman TV



19:00

Trabzonspor - Bandırmaspor

Hazırlık Maçı

Trabzonspor Youtube



20:00

Helsingborg - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Petrocup - Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

TRT Spor



22:00

Vila Nova - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Benfica - Lille

Hazırlık Maçı

Lille Youtube



22:00

Guabira - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV