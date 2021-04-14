22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Temmuz 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Temmuz 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Temmuz 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
01:00
Cuiaba Esporte - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:15
Arsenal Sarandi - Sporting Cristal
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Barcelona SC - Velez Sarsfield
Copa Libertadores
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV
01:15
Palmeiras - U. Catolica
Copa Libertadores
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
01:15
Real Potosi - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
02:30
Columbus Crew - Nashville
MLS
Bilyoner TV
02:30
Miami FC - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV
02:30
New York City - Montreal Impact
MLS
Bilyoner TV
02:30
Toronto - NY Red Bulls
MLS
Bilyoner TV
03:00
Chicago Fire - DC United
MLS
Bilyoner TV
03:00
Cincinnati - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV
03:30
CSA - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Nautico - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
Bragantino - Indep. Valle
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Libertad - Junior
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Kansas City - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV
03:30
Argentinos Juniors - River Plate
Copa Libertadores
S Sport Plus, S Sport, Bilyoner TV
03:30
Flamengo - Df. Justicia
Copa Libertadores
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
03:30
Blooming - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
04:00
Colorado Rapids - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV
04:30
San Antonio - New Mexico
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Real Salt Lake - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
05:30
Portland Timbers - Los Angeles
MLS
Bilyoner TV
10:30
Mısır - İspanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
11:00
Meksika - Fransa
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT Spor, EurosportIdman TV
11:00
Yeni Zelanda - Güney Kore
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
11:30
Fildişi Sahili - Suudi Arabistan
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
13:30
Arjantin - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
14:00
Japonya - Güney Afrika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
14:00
Honduras - Romanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
Yayın Yok
14:30
Brezilya - Almanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari
TRT SporIdman TV
19:00
Trabzonspor - Bandırmaspor
Hazırlık Maçı
Trabzonspor Youtube
20:00
Helsingborg - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Petrocup - Sivasspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
TRT Spor
22:00
Vila Nova - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Benfica - Lille
Hazırlık Maçı
Lille Youtube
22:00
Guabira - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV