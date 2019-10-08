22 yaşındaki Adile'nin ölümü intihar çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine çakılarak hayatını kaybeden Adile G.'nin (22), "şüpheli" bulunan ölümü, intihar çıktı. Genç kadının, 3 yıllık eşi ile anne ve babasının gözleri önünde balkondan atlayarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir mağazada çalışan Adile G., 2 Ekim günü saat 18.00 sıralarında, Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine çakıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BALKONDAN KENDİSİ ALTAMIŞ

Ölümü şüpheli bulunan Adile G.'nin olay anında evde bulunan anne- babası ile eşi Burak G. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda emniyete götürüldü. Anne-baba ve eşin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesini alan polis, görgü tanıkları İbrahim A. ve Ayşe D.'nin de anlatımlarına başvurdu.

Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler sonunda Burak G.'nin olay günü eşi Adile G.'nin cep telefonunda bazı mesajlar gördüğü, çift arasında tartışma çıktığı, bu sırada genç kadının koşarak balkona çıkıp, atladığı belirlendi. Aile üyelerinin, Adile G.'yi tutmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da tespit edildi.

Ölümün intihar çıkması üzerine anne- baba ve eş, serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA