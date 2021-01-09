Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi bir apartta yalnız yaşıyordu. Yakınları genç kıza ulaşamayınca aparta geldi. Kapının açılmaması üzerine şüphelenen yakınları kapıyı zorla açtı.

YATAĞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

22 yaşındaki Yurtkölesi'nin yatağında hareketsiz yattığını gören aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar. Olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.