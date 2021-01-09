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  3. 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, kaldığı apartta ölü halde bulundu. Genç kızım şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen olayda, Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi bir apartta yalnız yaşıyordu. Yakınları genç kıza ulaşamayınca aparta geldi. Kapının açılmaması üzerine şüphelenen yakınları kapıyı zorla açtı.

YATAĞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

22 yaşındaki Yurtkölesi'nin yatağında hareketsiz yattığını gören aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar. Olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin sır ölümü! 1 gözaltı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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