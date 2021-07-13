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  3. 22 yaşındaki genç kız babasının 39 bin dolarını alıp kaçmaya kalktı! Yolcu otobüsünden yakayı ele verdi

22 yaşındaki genç kız babasının 39 bin dolarını alıp kaçmaya kalktı! Yolcu otobüsünden yakayı ele verdi

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alarak evden kaçmak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste yakalandı.

22 yaşındaki genç kız babasının 39 bin dolarını alıp kaçmaya kalktı! Yolcu otobüsünden yakayı ele verdi

Mardin'de yaşanan olayda ailesinden uzakta bir hayat yaşamak isteyen genç kız, babasının 39 bin dolarını çalarak, evden kaçtı. Genç kız, polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

BABA PARASININ ÇALINDIĞINI FARK EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasına ait 39 bin doları alarak, şehir dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kızı polis ekipleri yakaladı. Alınan bilgiye göre, F.A'nın, evinden kendisine ait 39 bin doların çalındığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mardinde babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

F.A'nın kızı H.A'dan (22) şüphelenen ekipler, yaptıkları çalışmada, genç kızın bulunduğu yolcu otobüsünün Şanlıurfa'ya seyir halinde olduğunu tespit etti. Mardin-Şanlıurfa kara yolunda otobüsü durduran ekipler H.A'yı yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan 39 bin dolar muhafaza altına alındı.

Mardinde babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Gözaltına alınan H.A. serbest bırakılırken, 39 bin dolar baba F.A'ya teslim edildi. H.A'nın, ailesinden uzakta kendisine yeni bir hayat kurmak istediği için kaçtığı öne sürüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

22 yaşındaki genç kız babasının 39 bin dolarını alıp kaçmaya kalktı! Yolcu otobüsünden yakayı ele verdi

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