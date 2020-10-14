22 yaşındaki gencin feci ölümü! Cesedi parkta asılı halde bulundu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir çocuk parkında vatandaşlar tarafından 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz isimli bir gencin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonunda cesedi otopsi için morga kaldırırken gelen polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.