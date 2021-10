Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10:00

Yarı Final

Ampute Futbol Türkiye Kupası Yarı Final

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



13:00

Urawa - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:00

Elazığ Karakoçan - 52 Orduspor

TFF 3. Lig

Kanal Fırat Elazığ



17:15

Ajman Club - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:15

Al Sharjah - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:30

Lahti - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:30

Uni. Craiova - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

SKF Sered - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:30

SJK - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Sibenik - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

AD Cantolao - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Dinamo Moskova - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Radomiak Radom - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:30

Torino - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Erzgebirge Aue - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Paderborn - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Dubai - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



19:30

Hvidovre IF - Koge

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Amstetten - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Floridsdorfer - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Innsbruck - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Vorwarts Steyr - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Y.Malatyaspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Eyüpspor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 2



20:00

Ankaragücü - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



20:00

Vejle - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Hobro - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Neman - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:30

Chindia Targoviste - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Willem II - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Almere - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

NAC Breda - Maastricht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

ADO Den Haag - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Dordrecht - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Eindhoven - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong AZ - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong Utrecht - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

SC Telstar - Helmond

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

VVV Venlo - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Mouscron - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:15

Ayacucho - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:25

Aus Lustenau - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Mainz - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:30

Alessandria - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Lech Poznan - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:45

Sampdoria - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Seraing - Charleroi

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Arsenal - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



22:00

Eibar - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Osasuna - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

St. Etienne - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



22:10

Fransa - Estonya

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Bein Sports 4



22:15

Guimaraes - Maritimo

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

San Jose - Aurora

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



23:30

Sport Boys - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV