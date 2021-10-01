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  3. 22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Ekim 2021 Cuma günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Ekim 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 EKİM 2021 CUMA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

10:00
Yarı Final
Ampute Futbol Türkiye Kupası Yarı Final
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00
Urawa - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:00
Elazığ Karakoçan - 52 Orduspor
TFF 3. Lig
Kanal Fırat Elazığ

17:15
Ajman Club - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:15
Al Sharjah - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:30
Lahti - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:30
Uni. Craiova - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:00
SKF Sered - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Sibenik - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
AD Cantolao - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Dinamo Moskova - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Radomiak Radom - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
Torino - Genoa
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

19:30
Erzgebirge Aue - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Paderborn - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

19:30
Dubai - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

19:30
Hvidovre IF - Koge
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Amstetten - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Floridsdorfer - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Innsbruck - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Vorwarts Steyr - Lafnitz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Y.Malatyaspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Eyüpspor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT AvazBein Sports Max 2

20:00
Ankaragücü - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

20:00
Vejle - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Hobro - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Neman - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:30
Chindia Targoviste - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:00
Willem II - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

21:00
Almere - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
ADO Den Haag - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong AZ - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Jong Utrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
VVV Venlo - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

21:00
Mouscron - RWDM
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

21:15
Ayacucho - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:25
Aus Lustenau - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Mainz - Augsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:30
Alessandria - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:45
Sampdoria - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV

21:45
Seraing - Charleroi
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Arsenal - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Eibar - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Osasuna - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

22:00
St. Etienne - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:10
Fransa - Estonya
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Bein Sports 4

22:15
Guimaraes - Maritimo
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:30
San Jose - Aurora
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

23:30
Sport Boys - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

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