Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte herkes banka işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyor. Peki 23 24 Nisan bankalar açık olacak mı? işte detaylar...

CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar 24 Nisan Cuma günü, yasağın uygulandığı 31 ildeki bankalar kapalı tutulacak. 31 il dışında kalan şehirlerde ise şubelerde nakit, takas ve EFT işlemleri yapılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bankalar hizmetlerini internet üzerinden verecek.

23 Nisan Perşembe günü ise tüm bankalar kapalı olacak.

24 NİSAN'DA İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklama çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlar 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacak.