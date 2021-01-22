23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu yasak var mı, son dakika?

Ülkemizde koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi salgının kontrol altına alınması için hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar vermişti. Detaylar haberimizde...

23-24 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre bu hafta 7.kez, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak. 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Söz konusu sokağa çıkma yasağı 56 saat boyunca kesintisiz uygulanacak.

BU HAFTA YASAK VAR MI SON DAKİKA?

Şimdiye kadar 6 kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı 7.kez de uygulanacak. 56 saat sürecek yasak boyunca, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için çok sayıda işletme açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HANGİ İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Belirtilen bu saatler içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecekler.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

• Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekler.