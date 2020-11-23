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23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

Milyonlarca öğrenci 23 Kasım itibariyle yeniden EBA üzerinden uzaktan eğitim sürecine girdi. Derslerini online olarak alan öğrenciler bu haftanın ders programını ve EBA TV'nin yayın akışını öğrenmek istiyor. İşte 23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı...

23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

9 günlük ara tatil sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da yeni ders programını yayımladı. Canlı dersler hafta içi 09:00'dan 15:00'e kadar sürecek.

EBA TV 23-27 KASIM DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" 

İLKOKUL

23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

ORTAOKUL

23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

EBA ortaokul derslerini canlı izlemek için tıklayınız.

LİSE

23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

EBA İLKOKUL YAYIN AKIŞI 

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

EBA ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

EBA LİSE YAYIN AKIŞI

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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