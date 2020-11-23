23-27 Kasım EBA ders programı / 23-27 Kasım EBA TV yayın akışı

9 günlük ara tatil sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı EBA'da yeni ders programını yayımladı. Canlı dersler hafta içi 09:00'dan 15:00'e kadar sürecek.

EBA TV 23-27 KASIM DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı"

İLKOKUL

ORTAOKUL

EBA ortaokul derslerini canlı izlemek için tıklayınız.

LİSE

EBA İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

EBA ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

EBA LİSE YAYIN AKIŞI

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.