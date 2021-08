Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 23 Ağustos 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:30

Bucheon - Anyang

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



18:30

Lahti - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Hobro - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Mioveni - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Alianza Huanuco - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Bryne - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Fredrikstad - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Grorud - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

KFUM Oslo - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Strommen - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:15

Trabzonspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:15

BB Erzurumspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1



19:30

Cagliari - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



20:00

Djurgarden - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Göteborg - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Östersunds - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Helsingborg - Vasalunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Norrby - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Nordsjaelland - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Mirandes - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Getafe - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:00

Paços Ferreira - Estoril

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Ranheim - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Leiknir - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:00

Jong AZ - Oss

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:00

Jong PSV - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



21:15

Cajamarca - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:30

Steaua Bükreş - Sepsi

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Galatasaray - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



21:45

Sampdoria - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Auxerre - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

West Ham - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



22:00

Santa Cruz - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Stjarnan - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:00

Leganes - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Osasuna - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:15

Boavista - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:30

Alianze Lima - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV