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  3. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe son dakikalarda galip

23 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe son dakikalarda galip

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında son dakikalarda güldü. Sarı lacivertliler sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. İşte 23 Ağustos 2021 günün spor manşetleri...

23 Ağustos 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Fenerbahçe son dakikalarda galip 1124