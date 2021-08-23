23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları
On Numara'da heyecan dorukta. Haftanın ilk çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki On Numara'nın 23 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...
Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 23 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 23 Ağustos Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
23 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
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ON NUMARA 20 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
20 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:
03 06 09 11 13 16 17 26
29 30 32 35 37 38 40 43
45 54 60 69 71 77
ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?
Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.
Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...