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23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06.35'te Kalk Gidelim ile güne başlayan kanal, Dünya Hali yayına devam ediyor. 11.15'de Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 15.10'te Masumlar Apartmanı ekranlara veriliyor. Akşam ise nostaljik esintisiyle sizlere keyifli anlar yaşatacak Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı |Seksenler TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:25 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:35'te Masumlar Apartmanı eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor.

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04:15 Tövbeler Olsun

06:35 Kalk Gidelim

10:10 Dünya Hali (Altyazılı)

11:15 Benim Adım Melek

15:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

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