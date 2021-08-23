23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Film Arkası 06:00 Bir Oyundan Fazlası 06:30 Murat Boncuk'la Atölye 07:00 Anjelika Akbar İle Sesler 07:30 Geziyorum 08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 09:00 Sinema + 09:45 Randevu 10:00 Bizim Resmimiz 10:30 Sarayın Lezzetleri 11:00 Pera Konserleri 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Kelimeler ve Şeyler 14:30 Eskici 15:00 Murat Boncuk'la Atölye 15:30 Kısa Bir Ara 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Geri Dönüşen Sanat 17:15 Evliya Çelebi 17:50 Berceste 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots) 21:15 Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians) 23:15 Mim