23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Film Arkası
06:00 Bir Oyundan Fazlası
06:30 Murat Boncuk'la Atölye
07:00 Anjelika Akbar İle Sesler
07:30 Geziyorum
08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
09:00 Sinema +
09:45 Randevu
10:00 Bizim Resmimiz
10:30 Sarayın Lezzetleri
11:00 Pera Konserleri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Kelimeler ve Şeyler
14:30 Eskici
15:00 Murat Boncuk'la Atölye
15:30 Kısa Bir Ara
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Geri Dönüşen Sanat
17:15 Evliya Çelebi
17:50 Berceste
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)
21:15 Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)
23:15 Mim