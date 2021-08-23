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23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 16 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Türkiye Atlası yayınlanıyor. Akşam ise  Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Film Arkası

06:00 Bir Oyundan Fazlası

06:30 Murat Boncuk'la Atölye

07:00 Anjelika Akbar İle Sesler

07:30 Geziyorum

08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

09:00 Sinema +

09:45 Randevu

10:00 Bizim Resmimiz

10:30 Sarayın Lezzetleri

11:00 Pera Konserleri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Kelimeler ve Şeyler

14:30 Eskici

15:00 Murat Boncuk'la Atölye

15:30 Kısa Bir Ara

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Geri Dönüşen Sanat

17:15 Evliya Çelebi

17:50 Berceste

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Londra Senfoni Orkestrası – İnsanlar ve Şehirler (LSO: Rattle Conducts Folk Roots, Urban Roots)

21:15 Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)

23:15 Mim 

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