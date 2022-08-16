23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda temel gıda ürünlerinden tekstile, kişisel bakımdan temel ihtiyaç ürünlerine kadar bir çok ürün yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

23 AĞUSTOS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69 Türk Lirası

Naturalove Dondurmalı Led Işık 34,50 Türk Lirası

Naturalove Silikon Ponponlu Sırt Çantası 49,50 Türk Lirası

Naturalove Simli Fırça Seti 5’li 27,50 Türk Lirası

Gloss Büzgülü Taç 22,50 Türk Lirası

Gloss Küpe 18,50 Türk Lirası

Angie El Kremi 75 ml 10,50 Türk Lirası

Angie Body Butter 150 ml 25,50 Türk Lirası

Maxx Deluxe Yarı Kalıcı Saç Boyası 14,50 Türk Lirası

Yeşim Taşlı Masaj Aleti ve Gua Taşı Seti 44,50 Türk Lirası

Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 Türk Lirası

Dushy Duş Jeli 500 ml 16,50 Türk Lirası

Promani Cımbız 18,50 Türk Lirası

Promani Törpü 14,50 Türk Lirası

Promani Et İtici / Düzeltici 11,50 Türk Lirası

Signal Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası Seti 23,50 Türk Lirası

Garnier Kömür Peeling 150 ml 49 Türk Lirası

Newgen Yüz Serumu 30 ml 27,50 TL

Seher Yıldızı Kadın – Erkek Karma Atlet 22 Türk Lirası

Tutku Bikini Slip 12,50 Türk Lirası

Seher Yıldızı Bato Külot 15 Türk Lirası

Seher Yıldızı Erkek Karma Boxer 22 Türk Lirası

Comfort Family Erkek Patik Çorap 22,50 Türk Lirası

Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 14,50 Türk Lirası

Comfort Family Bayan Suba Çorap 9,75 Türk Lirası

Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg: 57,50 Türk Lirası

Sahure Hanım Türk Kahvesi 100 gr: 13,50 Türk Lirası

Obsesso Soğuk Kahve 250 ml: 11 Türk Lirası

Çaylı & Ginsengli Limon Aromalı Maden Suyu 6×200 ml: 19,50 Türk Lirası

Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 2,5 Litre: 14,50 Türk Lirası

Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr: 34,50 Türk Lirası

Fiskat Yer Fıstıklı Krokan Bar 200 gr: 14,50 Türk Lirası

Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 400 gr: 29,50 Türk Lirası

Mixim Kakaolu Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 gr: 18,50 Türk Lirası

Mixim Alaçatı Kurabiyesi 300 gr: 21,50 Türk Lirası

Keyifçe Cevizli Sucuk 400 gr: 29,50 Türk Lirası

Patlaklı Kakaolu Bisküvi 117 gr: 5,75 Türk Lirası

Tadella Kremalı Küp Gofret 200 gr: 19,50 Türk Lirası

Rondo Muzlu Kremalı Bisküvi 8×61 gr: 19,50 Türk Lirası