23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda temel gıda ürünlerinden tekstile, kişisel bakımdan temel ihtiyaç ürünlerine kadar bir çok ürün yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 23 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!
23 AĞUSTOS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 69 Türk Lirası
Naturalove Dondurmalı Led Işık 34,50 Türk Lirası
Naturalove Silikon Ponponlu Sırt Çantası 49,50 Türk Lirası
Naturalove Simli Fırça Seti 5’li 27,50 Türk Lirası
Gloss Büzgülü Taç 22,50 Türk Lirası
Gloss Küpe 18,50 Türk Lirası
Angie El Kremi 75 ml 10,50 Türk Lirası
Angie Body Butter 150 ml 25,50 Türk Lirası
Maxx Deluxe Yarı Kalıcı Saç Boyası 14,50 Türk Lirası
Yeşim Taşlı Masaj Aleti ve Gua Taşı Seti 44,50 Türk Lirası
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 Türk Lirası
Dushy Duş Jeli 500 ml 16,50 Türk Lirası
Promani Cımbız 18,50 Türk Lirası
Promani Törpü 14,50 Türk Lirası
Promani Et İtici / Düzeltici 11,50 Türk Lirası
Signal Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası Seti 23,50 Türk Lirası
Garnier Kömür Peeling 150 ml 49 Türk Lirası
Newgen Yüz Serumu 30 ml 27,50 TL
Seher Yıldızı Kadın – Erkek Karma Atlet 22 Türk Lirası
Tutku Bikini Slip 12,50 Türk Lirası
Seher Yıldızı Bato Külot 15 Türk Lirası
Seher Yıldızı Erkek Karma Boxer 22 Türk Lirası
Comfort Family Erkek Patik Çorap 22,50 Türk Lirası
Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 14,50 Türk Lirası
Comfort Family Bayan Suba Çorap 9,75 Türk Lirası
Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg: 57,50 Türk Lirası
Sahure Hanım Türk Kahvesi 100 gr: 13,50 Türk Lirası
Obsesso Soğuk Kahve 250 ml: 11 Türk Lirası
Çaylı & Ginsengli Limon Aromalı Maden Suyu 6×200 ml: 19,50 Türk Lirası
Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 2,5 Litre: 14,50 Türk Lirası
Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr: 34,50 Türk Lirası
Fiskat Yer Fıstıklı Krokan Bar 200 gr: 14,50 Türk Lirası
Fiskokrem Sütlü Fındık Kreması 400 gr: 29,50 Türk Lirası
Mixim Kakaolu Fındık Kremalı İzmir Bombası 220 gr: 18,50 Türk Lirası
Mixim Alaçatı Kurabiyesi 300 gr: 21,50 Türk Lirası
Keyifçe Cevizli Sucuk 400 gr: 29,50 Türk Lirası
Patlaklı Kakaolu Bisküvi 117 gr: 5,75 Türk Lirası
Tadella Kremalı Küp Gofret 200 gr: 19,50 Türk Lirası
Rondo Muzlu Kremalı Bisküvi 8×61 gr: 19,50 Türk Lirası