23 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 23 Ağustos 2023 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
23 AĞUSTOS SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
18.45 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
23 AĞUSTOS SALI TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye Tekrar
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
23 AĞUSTOS SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
23 AĞUSTOS SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
23 AĞUSTOS SALI ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri
23 AĞUSTOS SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür SHOW
23 AĞUSTOS SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 7 Numara
11:20 Çırak
11:50 Masumlar Apartmanı
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi