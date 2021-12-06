23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
23 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Aralık 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:00
Y.Malatyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports HD 1
20:00
Spor Toto Süper Lig
BeIN Sports HD 1
20:45
Anderlecht - Kortrijk
Belçika Kupası
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
20:45
PSV - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:00
Club Brugge - Leuven
Belçika Kupası
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
23:00
Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV