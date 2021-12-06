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  3. 23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 ARALIK 2021 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Aralık 2021 Perşembe gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  

17:00

Y.Malatyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1 

20:00

Beşiktaş - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

BeIN Sports HD 1 

20:45

Anderlecht - Kortrijk

Belçika Kupası

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

20:45

PSV - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

23:00

Club Brugge - Leuven

Belçika Kupası

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

23:00

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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