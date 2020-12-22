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23 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

23 Aralık Çarşamba tarihinde gerçekleşecek su kesintileri, vatandaşların mağdur olmaması ve bu konuda önlem alabilmeleri adına, belediyelerin resmi web sitelerinin kanalizayon ve sular idaresi bölümlerinde paylaşılıyor. Biz de haberimizde, İzmir, İstanbul ve Ankara'da 23 Aralık Çarşamba tarihli kesintilere yer verdik.

23 Aralık Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

23 Aralık Çarşamba günü yaşanacak arıza kaynaklı su kesintisi listeleri, vatadaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? gibi soruların cevabını öğrenmek isteyen İstanbul, İzmir ve Ankara halkı için biz de İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde yer alan bilgilere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

23 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 23 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 ARALIK ÇARŞAMBA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 23 Aralık Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

23 ARALIK ÇARŞAMBA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 23 Aralık Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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