23 Aralık hava durumu | Bugün kar yağacak mı?
Meterolojiden gelen son bilgilere göre ülkemizin Orta ve Doğu Karadeniz kesimlerinde sağanak yağış görülürken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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23 Aralık 2020 Çarşamba 08:36
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