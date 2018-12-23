23 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi
SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor19.00 Galatasaray...
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Takım Antalya'ya gidecek.
16.00 Kafilenin Antalya'da karşılanışı
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Osmanlıspor - Adanaspor
13.30 Hatayspor - Balıkesirspor Baltok
16.00 Eskişehirspor - Boluspor
16.00 Adana Demirspor - Gençlerbirliği
AVRUPA'DAN FUTBOL
19.00 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)
20.30 Benfica - Sporting Braga (Galatasaray'ın rakibi)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Afyon Belediyespor - Türk Telekom
15.15 Galatasaray - Fenerbahçe Beko
17.30 Tofaş - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
15.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol
15.15 İstanbul Üniversitesi - Kırçiçeği Bodrum Basketbol
16.30 Hatay BŞB - Galatasaray
18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
VOLEYBOL
- AXA Sigorta KupaVoley
15.00 Arhavi Bld. - Tokat Bld. Plevne
17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.