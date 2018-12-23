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23 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor19.00 Galatasaray...

23 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

15.00 Takım Antalya'ya gidecek.

16.00 Kafilenin Antalya'da karşılanışı

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Osmanlıspor - Adanaspor

13.30 Hatayspor - Balıkesirspor Baltok

16.00 Eskişehirspor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Gençlerbirliği

AVRUPA'DAN FUTBOL

19.00 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)

20.30 Benfica - Sporting Braga (Galatasaray'ın rakibi)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Afyon Belediyespor - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Fenerbahçe Beko

17.30 Tofaş - Anadolu Efes

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

15.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol

15.15 İstanbul Üniversitesi - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

16.30 Hatay BŞB - Galatasaray

18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

VOLEYBOL

- AXA Sigorta KupaVoley

15.00 Arhavi Bld. - Tokat Bld. Plevne

17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası

DHA

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