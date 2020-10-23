23 Ekim 2020 Tarihli ve 31283 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı? Ölçü ve ayarlara ilişkin periyodik muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3119) DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133) DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2015/7108 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ