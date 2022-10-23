23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun tümünde hava açık olacak. Bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar bekleniyor.

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23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu bulutlu,

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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