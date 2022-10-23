23 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 23.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlileri çekiliş souçların bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 23 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 23.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı....

23 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

23 Ekim 2022 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

19 Ekim 2022 Çarşamba günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:

23- 20- 34- 31- 4- 14

16 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 Ekim 2022 Pazar günü çekilen Şans Topu'nun sonuçları şöyle:

6- 11- 21- 31- 33- 2

5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 05.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

5 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

3- 14- 27- 29- 34 Joker: 9

2 EKİM 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 02.10.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

2 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

4- 15- 19- 22- 30 Joker: 10

28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 28.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

28 Eylül 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

2- 14- 17- 18- 19 Joker: 8

25 EYLÜL 2022 PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 25.09.2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI

25 Eylül 2022 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

34- 28- 8- 30- 3 Joker: 4