23 Ekim bugün hangi diziler var? |23 Ekim Cuma yayın akışı

23 Ekim Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, Show TV, TRT 1 yayın akışı…

ATV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Babil

FOX TV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 25 Litre

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk

23:45 Çocukluk

TRT 1 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

08:00 Gönül Dağı

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Masumlar Apartmanı

13:30 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

Show TV 23 Ekim 2020 Cuma yayın akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:30 Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo