23 Ekim bugün hangi diziler var? |23 Ekim Cuma yayın akışı
Yayın akışı ve 23 Ekim Cuma bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı..
23 Ekim Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, TRT 1 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 23 Ekim Cuma Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, TV8, Show TV, TRT 1 yayın akışı…
ATV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Babil
FOX TV 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 25 Litre
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
23:45 Çocukluk
TRT 1 23 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
08:00 Gönül Dağı
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
Show TV 23 Ekim 2020 Cuma yayın akışı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:30 Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo