23 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Sel, dolu ve yıldırıma dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: ülke genelinde kuvvetli yağış ve rüzgarın hakim olacağı tahmin ediliyor. Yağış sırasında kuvvetli rüzgarın meydana geleceği gibi iç kesimler için de dolu yağışı uyarısı yapıldı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

23 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda "Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu, Erzurum’un kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esebilir." bilgileri paylaşıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları ile Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 11°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 8°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 11°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 11°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı