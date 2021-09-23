23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisi sevenleriyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ekrana geliyor...
23 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova