23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ekrana geliyor...

23 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova