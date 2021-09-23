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23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisi sevenleriyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV'de hemen ardından  Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Bir Zamanlar Çukurova ekrana geliyor...

23 EYLÜL 2021 PERŞEM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

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