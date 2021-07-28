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  3. 23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Eylül 2021 Perşembe gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 


16:00
Tabor Sezana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Konyaspor - Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

17:45
Al Urooba - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

17:45
Al Ittihad - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

18:00
Koper - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Municipal - Huancayo
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:30
Sampdoria - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:30
Torino - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, Bilyoner TV

19:45
Cambuur - Heracles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
Alanyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Fenerbahçe - Giresunspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Hammarby - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Kalmar - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Mjallby - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Varbergs - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Al Wahda - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV

20:30
Granada - Real Sociedad
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:30
Osasuna - Real Betis
İspanya La Liga
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

21:15
AD Cantolao - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Maribor - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:45
Roma - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Celtic - Raith
İskoçya Lig Kupası
S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45
Anderlecht - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

21:45
Dundee United - Hibernian
İskoçya Lig Kupası
Bilyoner TV

22:00
Twente - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:00
Always Ready - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:15
Paços Ferreira - Boavista
Portekiz Lig Kupası
Bilyoner TV

23:00
Cadiz - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:30
Alianza Huanuco - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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