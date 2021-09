Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 23 Eylül 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



16:00

Tabor Sezana - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Konyaspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



17:45

Al Urooba - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Al Ittihad - Al Wasl

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

Koper - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Municipal - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:30

Sampdoria - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:30

Torino - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



19:45

Cambuur - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



20:00

Alanyaspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Fenerbahçe - Giresunspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Hammarby - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Kalmar - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Mjallby - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Varbergs - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



20:00

Al Wahda - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:30

Granada - Real Sociedad

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:30

Osasuna - Real Betis

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



21:15

AD Cantolao - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Maribor - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:45

Roma - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Celtic - Raith

İskoçya Lig Kupası

S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Anderlecht - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



21:45

Dundee United - Hibernian

İskoçya Lig Kupası

Bilyoner TV



22:00

Twente - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:15

Paços Ferreira - Boavista

Portekiz Lig Kupası

Bilyoner TV



23:00

Cadiz - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:30

Alianza Huanuco - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV