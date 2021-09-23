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23 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

İzleyiciler tarafından bugün FOX TV'de hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan kanalda akşam kanalın sevilen dizisi Son Yaz izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı...

23 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne  İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan kanalda saat 16.00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana gelirken akşam Son Yaz yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)

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