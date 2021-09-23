Avukat Seray Öztürk mesajlarını ifşa etmişti! İhanet ettiği ortaya çıkan Yılmaz Kunt ve Sevda Ergici'den bomba hamle!23 Eylül A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik ve ev aletlerinden, beyaz eşyalara, spor malzemelerinden en uygun fiyatlar A101'de!23 Eylül 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!140 barajını geçenler nasıl tercih yapacak 2021? | Ek tercih kontenjanları 2021Kar mı yağacak İstanbul bugün 2021? Kar nereye, ne zaman yağacak 2021?ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyorMerve Çağıran kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Leyla lydia'nın formda haliyle giydiği bikini göz doldurdu!YKS ek tercihler için son gün! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS ek tercih baraj puanı kaç 2021?23 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 23 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de!

23 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de!

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Sihirli Annem dizisiyle güne başlayan kanalda akşam sezon finalinin ardından ilk kez yayınlanacak olan Camdaki Kız, yeni bölümüyle özleyenleriyle buluşuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

23 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'de!

TV izleyicileri Kanal D'nin yayın akışını merak ediyor. Güne Güneşin Kızları dizisiyle başlayan kanalın gündüz kuşağında Ece Üner ile Susma ekrana gelirken akşam ise Camdaki Kız yeni sezonunun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT