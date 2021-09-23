23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı |Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanalda hemen ardından Tövbeler Olsun ekrana geliyor. Akşam ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda 10.15'de Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı... 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:55 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 10:15 Kalk Gidelim 13:25 Benim Adım Melek 16:20 Seksenler (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı) trt1yayın akışı