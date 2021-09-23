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23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı |Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanalda hemen ardından Tövbeler Olsun ekrana geliyor. Akşam ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı |Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'de

TRT 1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan kanalda 10.15'de Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı  TRT 1 ekranlarındaki yerini alıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

10:15 Kalk Gidelim

13:25 Benim Adım Melek

16:20 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

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