23 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...
Yayınladığı programlarla en çok izlenen kanallar arasına giren TV8'de bugün nelerin olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 23 Eylül 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda gündüz kulağında Paylaş Benimle ekranlarda olurken akşam fenomen yarışma MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor...
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye