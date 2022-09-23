23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından vatandaşlar, hava durumunun bugün nasıl olacağını merak ederek araştırıyor. Peki 23 Eylül 2022 Cuma günü hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahmin ve il il detaylar...

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23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve birkaç gündür yağmurlu bir hava durumunun etkili olmasının ardından vatandaşlar, serin havaların bugün de devam edip etmeyeceğini, herhangi bir yağış ya da rüzgar olup olmayacağını merak edip Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunu araştırıyor. Peki 23 Eylül 2022 Cuma günü hava durumu nasıl? İşte il il detaylar...

23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

23 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Takirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara'nın güney ilçeleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

23 Eylül Cuma hava durumu: Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyardı! O iller bugün şiddetli yağışla sarsılacak!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu

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