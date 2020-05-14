23 günlük bebekten müjdeli haber! Koronavirüsü yendi
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan ve koronavirüs tanısıyla tedavi gören bebek , 23 günlük tedavisinin ardından salgını yenerek alkışlarla taburcu edildi.
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Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 14 Mayıs Perşembe
14 Mayıs 2020 Perşembe 12:03
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