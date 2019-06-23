23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları - İstanbul seçim sonuçları

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları merakla bekleniyor. İstanbul’da bulunan 10 milyon kayıtlı seçmen bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oylarını kullananlar gözü 23 Haziran İstanbul Seçim sonuçları ‘na çevirdi. Peki İstanbul’da son durum ne?

23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi İBB seçim tekrarına ilişkin tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Bölge Gündem’den takip edilebilecek.

23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları Bölge Gündem'de!

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları henüz açıklamadı. Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasakları kaldırmasıyla seçim sonuçlarını açıklayacak. Sonuçlar açıklanır açıklamanmaz Bölge Gündem Haber ekibi seçim sonuçlarını canlı olarak buradan değerli okuyucularına aktaracak.

Açılan Sandık oranı: %0

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: %0 (AK PARTİ & MHP)

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %0 (CHP & İYİ PARTİ)

Saadet Partisi Adayı ... : %0

23 Haziran İstanbul Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları Bölge Gündem’den de açıklanmaya başlayacak.

İstanbul Seçim Sonuçları Neden Yenileniyor?

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'dan 13 bin 729 oy fazla alan İmamoğlu, yeniden sayımlar nedeniyle mazbatasını 17 gün sonra aldı. Seçimlerin ardından AK Parti ve MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi. İBB seçim tekrarı gerekçesinde, 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, KHK'lı 6 kişinin sandık kurulu başkanı olarak atandığı bildirildi. İstanbul'da tespit edilemeyen şüpheli oy sayısını 30O binden fazla olduğu, bu sayının AKP ve CHP adayları arasındaki farktan yaklaşık 20 kat fazla olduğunun tespit edildiği bildirildi.

23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Adayları Kimlerdir

2019 yerel seçim tekrarında AK Parti Belediye Başkan Adayı, CHP Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı ve Vatan Partisi Belediye Başkan adayı dışında 17 bağımsız aday yarışacak.

İŞTE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti' Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım,

CHP Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu,

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar

Vatan Partisi Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel

23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:

"Dursun Ali Bacıoğlu,

Vedat Öztürk,

Ahmet Çördük,

Muhammet Ali Canca,

Mehmet Yıldız,

Güldes Önkoyun,

Hasan Atasoy Torun,

Mehmet Ali Aydoğmuş,

Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker,

Özkan Mustafa Küçükkural,

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu,

Burhan Erol,

Doğan Duman,

Ali Rıza Kansız,

Abdul Celil Gülalp,

Burak Kadıoğlu."

İlçe İlçe İstanbul Seçim Sonuçlarını Anlık ve Canlı Nasıl Takip Ederim?

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