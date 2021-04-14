23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



11:00

Taiwan Steel - Athletic 220

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



12:00

Vissel Kobe - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kashiwa Reysol - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Oita - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sapporo - Cerezo Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Tokushima - Tokyo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Yokohama Marinos - Sagan Tosu

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:45

Tampines - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



18:30

Dinamo Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga YoutubeBilyoner TV



18:30

Telavi - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV



18:30

Ilves - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Lahti - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Slovakya - İspanya

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

İsveç - Polonya

UEFA Euro 2020

TRT Spor



19:30

Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00

Lübnan - Cibuti

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

All Boys - Independiente Rivadavia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



20:00

Temperley - SM Tucuman

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Maipu - Almirante Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Moron - San Telmo

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Instituto AC - Guillermo Brown

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Club A. Guemes - Def. de Belgrano

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Ferro Carril Oeste - Villa Dalmine

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Almanya - Macaristan

UEFA Euro 2020

TRT Spor



22:00

Portekiz - Fransa

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:00

CA Tigre - Atletico Atlanta

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Londrina - Nautico

Brezilya Serie B

Bilyoner TV