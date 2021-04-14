23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
11:00
Taiwan Steel - Athletic 220
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
12:00
Vissel Kobe - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kashiwa Reysol - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Oita - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Tokushima - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:45
Tampines - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
18:30
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga YoutubeBilyoner TV
18:30
Telavi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
18:30
Ilves - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Lahti - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Slovakya - İspanya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
İsveç - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT Spor
19:30
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV
20:00
Lübnan - Cibuti
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
20:00
All Boys - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:00
Temperley - SM Tucuman
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Maipu - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Moron - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Instituto AC - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Club A. Guemes - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Ferro Carril Oeste - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Almanya - Macaristan
UEFA Euro 2020
TRT Spor
22:00
Portekiz - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
CA Tigre - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Londrina - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV