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  3. 23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Haziran 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


11:00
Taiwan Steel - Athletic 220
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

12:00
Vissel Kobe - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kashiwa Reysol - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Oita - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Tokushima - Tokyo
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Vegalta Sendai - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:45
Tampines - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

18:30
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga YoutubeBilyoner TV

18:30
Telavi - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

18:30
Ilves - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lahti - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Slovakya - İspanya
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
İsveç - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT Spor

19:30
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube, Bilyoner TV

20:00
Lübnan - Cibuti
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:00
All Boys - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00
Temperley - SM Tucuman
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Maipu - Almirante Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Moron - San Telmo
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Instituto AC - Guillermo Brown
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Club A. Guemes - Def. de Belgrano
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Ferro Carril Oeste - Villa Dalmine
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Almanya - Macaristan
UEFA Euro 2020
TRT Spor

22:00
Portekiz - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
CA Tigre - Atletico Atlanta
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Londrina - Nautico
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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