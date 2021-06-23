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23 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı..

23 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 23 Haziran 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 14:00'te Şevkat Yerimdar dizisinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI


08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı 

00:15 Şef Akademi

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