23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D'de
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yayınlıyor...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:15'te sevilen yarışma Gelinim Mutfakta programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 123 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu