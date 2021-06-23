23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün programıyla başlayan Star 13:15'te Gerçeğin Peşinde programını ekrana veriyor. Akşam ise yerli dizi tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..
Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yerli dizinin tekrar bölümü STAR TV ekranında yerini alıyor...
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)
22:30 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar)