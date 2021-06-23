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  3. 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Slovakya-İspanya" sonrasında EURO 2020 "Portekiz-Fransa" TRT 1'de

23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Slovakya-İspanya" sonrasında EURO 2020 "Portekiz-Fransa" TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06:40'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programı ekranda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Slovakya-İspanya" yayınlanacak. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Fransa" karşılaşması TRT 1 ekranında olacak. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

23 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Slovakya-İspanya" sonrasında EURO 2020 "Portekiz-Fransa" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. 18:20'de Kupa Akşamı ekranlarda olurken hemen ardından A Millli Takım ve Galler karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-İsviçre" maçı ekranlarda yer alıyor. İşte 34 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:05Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:15 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Fransa" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)

00:15 Teşkilat

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