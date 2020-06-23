Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 23 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

23 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

22 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 41 bin 413 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1293 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, vaka sayısı 188 bin 897, vefat sayısı 4 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 oldu

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 194 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 474 bin 503 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 941 bin 653 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 778 bin 289 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 194 bin 445'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 388 bin 225 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 611 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 111 bin 348), Rusya (592 bin 280), Hindistan (440 bin 685), İngiltere (305 bin 289), İspanya (293 bin 584), Peru (257 bin 447), Şili (246 bin 963), İtalya (238 bin 720), İran (207 bin 525), Almanya (192 bin 119), Türkiye (188 bin 897), Meksika (185 bin 122), Pakistan (185 bin 34), Suudi Arabistan (161 bin 5), Fransa (160 bin 750), Bangladeş (115 bin 786), Kanada (101 bin 637), Güney Afrika (101 bin 590), Katar (88 bin 403), Çin (83 bin 418), Kolombiya (71 bin 183), Belçika (60 bin 550), Belarus (59 bin 23), İsveç (58 bin 932), Mısır (56 bin 809) ve Ekvador (50 bin 640)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 51 bin 407, İngiltere 42 bin 647, İtalya 34 bin 657, Fransa 29 bin 663, İspanya 28 bin 324, Meksika 22 bin 584, Hindistan 14 bin 15, İran 9 bin 742, Belçika 9 bin 696, Almanya 8 bin 969, Kanada 8 bin 436, Peru 8 bin 223, Rusya 8 bin 206, İsveç 5 bin 122, Türkiye 4 bin 974, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 502, Ekvador 4 bin 223, Pakistan 3 bin 695, Kolombiya 2 bin 310, Mısır 2 bin 278, Güney Afrika 1991, Bangladeş 1502, Suudi Arabistan 1307, Belarus 351 ve Katar 99."