23 Haziran seçimleri gazete manşetlerine nasıl taşındı?

Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini kazandı. Peki gazete manşetleri neler yazdı? İşte seçim manşetleri..

EKREM İMAMOĞLU'NUN HANGİ İLÇELERDE OY ARTTIRDIĞI BELLİ OLDU

EN ÇOK OYU BEŞİKTAŞ'TAN ALDIEkrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı. İmamoğlu'nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı. İmamoğlu, 31 Mart'a kıyasla oyunu en çok arttırdığı ilçeler Küçükçek Kaynak: Ekrem İmamoğlu'nun hangi ilçelerde oy arttırdığı belli oldu