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23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

23 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki  23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

16:00
Sevilla - Wolfsburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

16:00
Sergen Yalçın
Basın Toplantısı
Smart Spor HDA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart

18:00
Chelsea - Juventus
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tvExxen

18:00
Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya Kupası
Bilyoner TV

19:00
Al Hilal - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HDSpor Smart, Bilyoner TV

20:45
Dinamo Kiev - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:45
Villarreal - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen

22:45
Coventry - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 4

23:00
Barcelona - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen

23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Lille - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Malmö - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Sevilla - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

23:00
Young Boys - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

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