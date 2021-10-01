Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

23 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Sevilla - Wolfsburg

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



16:00

Sergen Yalçın

Basın Toplantısı

Smart Spor HDA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart



18:00

Chelsea - Juventus

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tvExxen



18:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Çekya Kupası

Bilyoner TV



19:00

Al Hilal - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HDSpor Smart, Bilyoner TV



20:45

Dinamo Kiev - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:45

Villarreal - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



22:45

Coventry - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 4



23:00

Barcelona - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

CBC SportExxen



23:00

Chelsea - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Lille - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Malmö - Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Sevilla - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



23:00

Young Boys - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen