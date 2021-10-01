23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
23 Kasım 2021 Salı günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 23 Kasım 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
23 KASIM 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
23 Kasım 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16:00
Sevilla - Wolfsburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:00
Sergen Yalçın
Basın Toplantısı
Smart Spor HDA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor, Spor Smart
18:00
Chelsea - Juventus
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tvExxen
18:00
Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya Kupası
Bilyoner TV
19:00
Al Hilal - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HDSpor Smart, Bilyoner TV
20:45
Dinamo Kiev - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:45
Villarreal - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
22:45
Coventry - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 4
23:00
Barcelona - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
CBC SportExxen
23:00
Chelsea - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Lille - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Malmö - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Sevilla - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
23:00
Young Boys - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen