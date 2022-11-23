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23 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Başak mutsuz hissediyor, Kovanın kafası karışık!
23 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları, meraklıları tarafından araştırılıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları, bugün burçları hakkında hangi gelişmelerin yaşanacağını merak ediyor. Peki burçları aşk, iş, eğitim ve aile hayatlarında neler bekliyor? İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...
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