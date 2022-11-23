23 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu: Meteorolojiden o şehirler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Tedbirli olun!

Hafta ortası olan çarşamba günü için planlar yapan, işine, okuluna gidecek olan ya da gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 23 Kasım 2022 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...

23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Afyon ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.