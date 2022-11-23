23 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu: Meteorolojiden o şehirler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Tedbirli olun!

Hafta ortası olan çarşamba günü için planlar yapan, işine, okuluna gidecek olan ya da gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 23 Kasım 2022 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...
23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Afyon ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla ile Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.