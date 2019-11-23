23 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi
3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladı
(ÖZEL) Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak
3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladı
Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu
(ÖZEL) "Kız çocuğu kick boks yapamaz" dediler, dünya şampiyonu oldu
Çiğdem Kırvaç, annesini ikna edip spora başladı, 25 Türkiye, birer de Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandı
Genç sporcunun hedefi Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ikinci altın madalya
(ÖZEL) Milli cimnastikçilerin hedefi Tokyo Olimpiyatları
Japonya'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli cimnastikçiler, Bolu'da çalışmalarını tamamladı
Sporcular ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak olduğunu söyledi
(ÖZEL) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık
"Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım"
"Hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz"
"Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Fenerbahçe, Malatya'ya gidecek.
SÜPER LİG
15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Fatih Karagümrük - Cesar Grup Ümraniyespor
16.30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Bursaspor - Keçiörengücü
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
- İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta
17.30 Türk Telekom - Teksüt Bandırma
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Samsun Canik Belediyespor - Galatasaray
15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol
15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo
16.00 Botaş Spor Kulübü - İzmit Belediyespor
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.00 Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor
16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş
18.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA
19.00 VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta
AVRUPA LİGLERİ
17.00 Atalanta - Juventus (Merih Demiral)
17.30 E. Frankfurt - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17.30 Werder Bremen - Schalke 04 (Nuri Şahin, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
17.30 Fortuna Düsseldorf - Bayern Münih (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.30 Union Berlin - M'gladbach (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.00 AFC Bournemouth - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.00 Brighton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
18.00 Everton - Norwich City (Cenk Tosun)
18.00 Slovan Bratislava - Sered (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Mattersburg - Wolfsberger AC (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 Milan - Napoli (Hakan Çalhanoğlu)
20.30 Granada - Atletico Madrid (İsmail Köybaşı)
21.00 Servette - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.00 Dijon - Rennes (Metehan Güçlü)
23.00 Real Madrid - Real Sociedad (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
Kaynak: DHA
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