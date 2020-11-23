23 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den gelen son haberlere göre Doğu Karadeniz'de sağanak yağış ve karla karışık yağmur beklenirken yurdun diğer illerinde havanın parçalı bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.