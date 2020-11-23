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23 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan verilerde, 23 Kasım Pazartesi tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi ilçe, mahallede, saat kaçta su kesilecek? İşte detaylar...

23 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 23 Kasım Pazartesi tarihinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintilerini resmi internet sitesinde yayımladı. Sular ne zaman gelecek? Hangi ilçe, mahallede, saat kaçta su kesilecek? İşte detaylar...


İSKİ SU KESİNTİSİ 23 KASIM PAZARTESİ

 

ARIZA KESİNTİ

 
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Paşabahçe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2020 09:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


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