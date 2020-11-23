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23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Hafta sonu oynanan heyecan dolu maçların ardından haftanın ilk gününde de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin '23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?' şeklinde arattığı soruyu haberimizde cevapladık. İşte, 23 Kasım maç programı...

23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?

Hafta sonu oynanan heyecan dolu maçların ardından haftanın ilk gününde de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin '23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?' şeklinde arattığı soruyu haberimizde cevapladık. İşte, 23 Kasım maç programı...

23 KASIM PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:15
Botafogo RJ - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:15
Internacional - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

00:25
GB Packers - Indianapolis Colts
NFL
S Sport 2 S Sport Plus

00:30
Nacional Asuncion - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

01:15
Everton - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

01:20
Patronato - Gimnasia La Plata
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

02:00
Emelec - Delfin Sc
Ekvador Primera
Bilyoner TV

02:30
Corinthians - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:45
Sportivo Luqueno - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:30
San Lorenzo - Argentinos Jrs.
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV

03:30
Universidad Catolica - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

19:00
Menemenspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00
Balıkesirspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:30
Galatasaray - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:30
Burnley - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00
Universidad Catolica - Mushuc Runa
Ekvador Primera
Bilyoner TV

22:30
Osnabruck - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

22:45
Leuven - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:45
Guingamp - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:00
Wolverhampton - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00
Athletic Bilbao - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00
Albacete - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00
Salernitana - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Dep. Iquique - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

Onur Çelik
Spor Editörü


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