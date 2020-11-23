23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Hafta sonu oynanan heyecan dolu maçların ardından haftanın ilk gününde de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin '23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?' şeklinde arattığı soruyu haberimizde cevapladık. İşte, 23 Kasım maç programı...
Hafta sonu oynanan heyecan dolu maçların ardından haftanın ilk gününde de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin '23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?' şeklinde arattığı soruyu haberimizde cevapladık. İşte, 23 Kasım maç programı...
23 KASIM PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
00:15
Botafogo RJ - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:15
Internacional - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
00:25
GB Packers - Indianapolis Colts
NFL
S Sport 2 S Sport Plus
00:30
Nacional Asuncion - Guairena
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
01:15
Everton - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
01:20
Patronato - Gimnasia La Plata
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
02:00
Emelec - Delfin Sc
Ekvador Primera
Bilyoner TV
02:30
Corinthians - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:45
Sportivo Luqueno - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:30
San Lorenzo - Argentinos Jrs.
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
03:30
Universidad Catolica - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:00
Menemenspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Balıkesirspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
19:30
Galatasaray - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Burnley - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
21:00
Universidad Catolica - Mushuc Runa
Ekvador Primera
Bilyoner TV
22:30
Osnabruck - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
22:45
Leuven - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:45
Guingamp - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4 Bilyoner TV
23:00
Wolverhampton - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
23:00
Athletic Bilbao - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV
23:00
Albacete - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
23:00
Salernitana - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Dep. Iquique - Cobresal
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV