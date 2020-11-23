Hafta sonu oynanan heyecan dolu maçların ardından haftanın ilk gününde de futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin '23 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?' şeklinde arattığı soruyu haberimizde cevapladık. İşte, 23 Kasım maç programı...

23 KASIM PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:15

Botafogo RJ - Fortaleza

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:15

Internacional - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

00:25

GB Packers - Indianapolis Colts

NFL

S Sport 2 S Sport Plus

00:30

Nacional Asuncion - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

01:15

Everton - Universidad de Chile

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

01:20

Patronato - Gimnasia La Plata

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

02:00

Emelec - Delfin Sc

Ekvador Primera

Bilyoner TV

02:30

Corinthians - Gremio

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

02:45

Sportivo Luqueno - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:30

San Lorenzo - Argentinos Jrs.

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

03:30

Universidad Catolica - Antofagasta

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00

Menemenspor - Altay

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00

Balıkesirspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:30

Galatasaray - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Burnley - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

21:00

Universidad Catolica - Mushuc Runa

Ekvador Primera

Bilyoner TV

22:30

Osnabruck - Nurnberg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

22:45

Leuven - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:45

Guingamp - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:00

Wolverhampton - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

23:00

Athletic Bilbao - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD Bilyoner TV

23:00

Albacete - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

23:00

Salernitana - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

23:00

Dep. Iquique - Cobresal

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV