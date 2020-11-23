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  3. 23 Kasım Pazartesi spor manşetleri | Günün spor manşetleri

23 Kasım Pazartesi spor manşetleri | Günün spor manşetleri

Spor manşetlerinde bugün, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi takımların son durumlarına geniş yer verilmiş. İşte 23 Kasım Pazartesi günün spor manşetleri...

23 Kasım Pazartesi spor manşetleri | Günün spor manşetleri 1117